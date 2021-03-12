Зірка студії "Квартал 95" Еліна Мбані показала колоритний образ з зухвалим макіяжем

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, темношкіра красуня вирішила продемонструвати епатажний макіяж. Судячи з усього, Його їй зробили для нової фотосесії.

На фото Мбані знімає себе на камеру в дзеркалі. Дівчина позує в простих джинсах і топі. Всю увагу до себе тут же притягує її обличчя. Справа в тому, що візажист зробила красуні сміливий макіяж з акцентом на очі з чорними тінями. Це відразу додало образу актриси нотку бунтарства і зухвалості.

Також у своїх сторіз Мбані показала бекстейдж зі своєю новою фотосесії, на якій вона позувала з подібним макіяжем в чорному боді і високих чоботях. Доповнили епатажний образ артистки прикраси у вигляді масивних золотих ланцюгів.

Мбані впевнено позує перед камерою в цьому епатажному образі.

Нагадаємо, що раніше гумористка розповіла про своє горе. Так, Мбані повідомила, що з життя пішов її вірний друг.

"Неаполісс Скіфський не собака зовсім, а друг мій найкращий, такого коханого, вірного нам буде дуже не вистачати повноцінний член сім'ї, ти був даний нам не просто так", - писала дівчина.

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