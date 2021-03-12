Звезда студии «Квартал 95» Элина Мбани показала колоритный образ с вызывающим макияжем
Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, темнокожая красотка решила продемонстрировать эпатажный макияж. Судя по всему, его ей сделали для новой фотосессии.
На фото Мбани снимает себя на камеру в зеркале. Девушка позирует в простых джинсах и топе. Все внимание к себе тут же притягивает ее лицо. Дело в том, что визажист сделала красотке смелый макияж с акцентом на глаза с черными тенями. Это сразу придало образу актрисы нотку бунтарства и дерзости.
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Также в своих Сториз Мбани показала бэкстейдж со своей новой фотосессии, на которой она позировала с подобным макияжем в черном боди и высоких сапогах. Дополнили эпатажный образ артистки украшения в виде массивных золотых цепей.
Мбани уверенно позирует перед камерой в этом эпатажном образе.
Напомним, что ранее юмористка рассказала о своем горе. Так, Мбани сообщила, что из жизни ушел ее верный друг.
«Неаполисс Скифский не собака вовсе, а друг мой самый лучший, такого любимого, верного нам будет очень не хватать полноценный член семьи, ты был дан нам не просто так», - писала девушка.
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