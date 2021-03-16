Актриса и певица Элина Мбани покорила энергичными танцами в лосинах и топе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько видео из танцевального зала, куда она, по всей видимости, ходит на занятия. Экзотическая красотка из «Женского квартала» впечатлила пикантными танцами. Она делала глубокие приседания, расставляя ноги, а также вставала руками на пол, выпячивая свою «пятую точку».

Стоит отметить, что у актрисы очень хорошо получались все танцевальные движения. К тому же, красотка засветила свою отменную фигурку.

«Натанцевалась», - подписала видео Мбани.

Как известно, Элина Мбани является одной из четырех вокалисток, которые не только играют в «Женском квартале», но и поют в шоу все песни. Сама певица родом из Винницы. До того, как попасть в Квартал она успела принять участие в «Голос страны», «Х-фактор» и «Лига смеха».

Ранее мы писали, что Элина Мбани в честь своего 25-летие поделилась кадром в роскошном платье. Девушка позировала в синем шелковом платье с декольте. Длина наряда позволяла взглянуть на стройные ножки, а глубокое декольте было очень дерзким.

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