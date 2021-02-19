Актриса Еліна Мбані з "Квартал 95" в незвичайній сукні з пишної сіточки захопила новим іміджем

Дівчина намагається брати участь в найоригінальніших зйомках, заради яких нерідко змінює імідж і зачіску. Цей раз не став винятком. Учасниця "жіночого кварталу" вирішила показати, як змінилася і перефарбувалася в блондинку.

У білій сукні з рожевими вставками Еліна підкреслила свою ніжність і природність. Завдяки простому коричневому светру дівчині також вдалося звернути увагу на якусь зухвалість образу, адже нижня частина наряду виявилася відкрита, показуючи ноги дівчини.

Еліна не забула нагадати про своє свято і про особливу дату, на честь якої представила новий образ: «з Днем Народження мене», - написала артистка.

Фанати відразу відповіли:

"З днем народження дитинко)); з Днюшоооой🌷❤️ будь Будь щаслива😘 😘 😘; з днем народження сестричка❤️❤️❤️; з днем народження! 😊 ; З Днем народження, моя малятко; з днем Народження; З днем народження, карамелька❤Нехай всі мрії збуваються😘; щастя, радості і душевної гармонії, блискучих удач, незабутніх вражень і запаморочливих успіхів, справжнього кохання, вірних друзів і яскравої веселки емоцій; з днем народження молочний шоколад 🍫»

Як видно, дівчина влаштувала пікантну фотосесію в пишній сукні з тюлю ніжно-рожевого відтінку. Закутана тоненькою тканиною, немов досвітньої серпанком, актриса показала себе у всій красі.

"Родзинкою" образу на наступних фото прекрасної німфи став сухий ковила, яким дівчина кокетливо прикривалася.

На одному з кадрів Еліна підкорила чуттєвістю, піднісши палець до губ і закривши очі, ніби від задоволення.

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