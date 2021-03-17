Після тривалих холодів в Україні нарешті почнеться поступове потепління. Однак, опади не дадуть українцям повною мірою насолодитися приходом справжньої весни

Так, 17 березня настрій українцям зіпсують дощі і мокрий сніг, які обрушаться практично не всі області. Без опадів буде тільки в Чернігівській області, де пануватиме мінлива хмарність. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Жителям західних областей варто приготуватися до сильних злив і снігопадів. У центрі і на півдні опади також будуть значними. У східних областях дощі будуть короткочасними, місцями з мокрим снігом.

На півночі України буде без істотних опадів. Вночі температура коливатиметься від 0 до +2 градусів, а вдень – від +5 до +7.

У центрі вночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4, а вдень – від +4 до + 6 градусів.

У західних областях вночі очікується від 0 до + 3 градусів, а вдень температура підніметься до +4...+7.

На сході вночі буде від +1 до +3, а вдень – від +4 до + 7 градусів.

Найтепліше буде в південних областях. Вночі там очікується від +2 до +5 градусів, а вдень повітря прогріється до+8... + 11.

У Києві 17 березня вдень пройде невеликий дощ. Вночі в столиці очікується від -1 до +1 градуса, а вдень – від +5 до + 7.

На дорогах України в середу місцями буде ожеледь. Не турбуватися про неї можуть тільки жителі південних регіонів. Крім того, жителів західних, південних і південно-східних областей попередили про сильний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с.

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