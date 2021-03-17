У мережі з'явилися попередні характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

Про це повідомляє tech.hindustantimes.com.



Хоча китайська компанія поки не підтвердила появу смартфона, характеристики пристрою з'явилося в мережі через кілька сертифікатів і джерел.

Це дає нам гарне уявлення про те, чого очікувати від майбутньої моделі.



На деяких веб-сайтах сертифікації пристрій також видно з номером моделі M2101K9AG. І, згідно з останнім звітом, один з варіантів цього номера моделі був помічений на сертифікації Tenaa.



У списку (через MyFixGuide) згадується Номер моделі M2101K9C, який, як кажуть, також є Mi 11 Lite.

На жаль, в сертифікації відсутні фотографії пристрою, але вона розкриває деякі специфікації, такі як 6,55-дюймовий розмір дисплея, Підтримка Android 11, продуктивність батареї 4150mah і вимір 160,53 x 75,72 x 6,81 мм.

Вимірювання товщиною 6,8 мм вказує на те, що це може бути одним з найтонших пристроїв Xiaomi останнім часом. Він також тонше в порівнянні з середнім показником на сьогодні, який становить близько 8 мм.



Mi 11 Lite також нещодавно був помічений на консолі Google Play. Смартфон був вказаний під кодовою назвою "Ренуар", а також деякі специфікації.



Ґрунтуючись на попередніх чутках, Mi 11 Lite може мати частоту оновлення дисплея 120 Гц. Він також може мати бічний сканер відбитків пальців, який такий же, як і в Redmi 40.



Ззаду він, ймовірно, буде поставлятися з потрійною камерою, що складається з 64-мегапіксельного основного датчика, 8-мегапіксельного датчика і 5-мегапіксельного датчика. Він також може бути підкріплений батареєю зображення 4150, поряд з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт.



Варто відзначити, що існування Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra і Mi 11 Lite досі не підтверджено китайським технологічним гігантом.

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