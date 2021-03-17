В сети появились предварительные характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

Об этом сообщает tech.hindustantimes.com.



Хотя китайская компания пока не подтвердила появление смартфона, характеристики устройства появилось в Сети через несколько сертификатов и утечек.

Это дает нам хорошее представление о том, чего ожидать от будущей модели.



На некоторых из веб-сайтов сертификации устройство также видно с номером модели M2101K9AG. И, согласно последнему отчету, один из вариантов этого номера модели был замечен на сертификации Tenaa.



В списке (через MyFixGuide) упоминается номер модели M2101K9C, который, как говорят, также является Mi 11 Lite.

К сожалению, в сертификации отсутствуют фотографии устройства, но она раскрывает некоторые спецификации, такие как 6,55-дюймовый размер дисплея, поддержка Android 11, производительность батареи 4150mAh и измерение 160,53 x 75,72 x 6,81 мм.

Измерение толщиной 6,8 мм указывает на то, что это может быть одно из самых тонких устройств Xiaomi в последнее время. Он также тоньше по сравнению со средним показателем на сегодняшний день, который составляет около 8 мм.



Mi 11 Lite также недавно был замечен на консоли Google Play. Смартфон был указан под кодовым названием «Ренуар», а также некоторые спецификации.



Основываясь на предыдущих слухах, Mi 11 Lite может иметь частоту обновления дисплея 120 Гц. Он также может иметь боковой сканер отпечатков пальцев, который такой же, как и в Redmi 40.



Сзади он, вероятно, будет поставляться с тройной камерой, состоящей из 64-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного датчика и 5-мегапиксельного датчика. Он также может быть подкреплен батареей изображения 4150, наряду с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.



Стоит отметить, что существование Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi 11 Lite до сих пор не подтверждено китайским технологическим гигантом.

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