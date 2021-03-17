Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза похвалилася золотою медаллю

В Instagram на фан-странгічке Лізи з'явилося нове фото, на якому дівчинка разом з братом Гаррі стоїть біля басейну. При цьому хлопчик обіймає сестричку. Ліза, вбрана в милу рожеву сукню і білу шапочку, показує медаль з жовтого металу, пише Politeka.net.

Зазначимо, ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що зіркове подружжя витрачає на виховання дітей близько шести мільйонів рублів на рік. Гроші йдуть на приватну школу, додаткові уроки французької мови, заняття музикою і спортом. Схоже, результат не змусив себе чекати.

Ліза і Гаррі традиційно отримали масу компліментів.

"Лапочки", "гарненькі які", «Двое из ларца, одинаковы с лица» , "милі пташенята", "Алла! Які у тебе хороші, дружні дітлахи", "янголята", "як мило!!! Які вони класні", "ось так разом йти по життю", "Дай бог здоров'я", "Алла, які красиві, виховані дітлахи", "чемпіони", "які ж вони гарненькі", - пишуть в коментарях.

Ймовірно, діти скоро зможуть позмагатися в популярності зі свої зведеними батьками. Гаррі і Ліза народилися в 2013 році. Незважаючи на такий юний вік вони встигли завоювати величезну популярність в мережі, і у них навіть з'явилися шанувальники.

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