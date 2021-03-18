Відома актриса Віра Кекелія, зірка "жіночого кварталу", поділилася новими кадрами з Преображенням

Віра славиться своїм почуттям стилю і любов'ю до експериментальних і сміливих фотосесій. Молода мама, артистка і виконавиця останнім часом все частіше змінює образи. Цього разу в чорному костюмі з відвертим декольте на всю талію Віра показала суміш чуттєвості і стилю.

Позуючи в чорному костюмі з масивної взуттям прямо у ванній, віра була не схожою на саму себе.

"Моя племінниця сказала, що ці кадри справжня естетика 📸 А вона знає толк-нинішня молодь мене так дивує своїм світовідчуттям. Вони точно знають як це бути собою, як це чути свій внутрішній голос, вони знають, що таке свобода! Того дня ми теж прислухалися з Мартусею до свого світовідчуття, дозволили бути свободі і створили цю прекрасну естетику;))», - написала Кекелія під фото.

Шанувальники також відразу відповіли: "це просто вау🔥СБ; наша чудо жінка 😍; перша і друга просто вогонь, у вас відмінний тандем з Мартою ! 👏 ; Вєруська, тебе скоро заберуть ВОГи)))))🤍; Огонище🔥;Нічого собі😍 дуже естетично!🔥».

Також на інших кадрах Віра позувала в Білій довгій сукні, яка частково була прозорою. Дівчина доповнила образ стильними підборами і рукавичками. Кекелія зробила собі модну укладку волосся, а стояла на сцені, де показала ефектну позу, виставивши одну ніжку вперед.

"Чекаємо вас на кориду", - написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів, але не встигли написати коментарі, але зазвичай зірку без компліментів.

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