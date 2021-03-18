Новий герой реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако розбурхав поведінкою на відомостях у новому випуску

Перші два ефіри "Холостяка" вразили шанувальників, адже дівчата не тільки змогли привернути уваги найголовнішого героя, але ще і не один раз збентежити зовнішністю і характерами користувачів мережі. Нещодавно в Instagram на фан-акаунті "Холостяка" з'явився інтригуючий ролик.

У спеціальній нарізці були показані найгостріші моменти майбутнього ефіру. Більш того, фанати змогли розглянути поцілунки Михайла з однією з учасниць, а також здивовані реакції інших дівчат. У ролику також можна почути вельми сміливі заяви.

В один з моментів чоловік відмовився йти на приватні побачення з дівчатами.

"Невже побачень більше не буде» - прозвучало в підводці ролика.

"Вже в цю п'ятницю 😍 хто буде дивитися !?; Це зайка; Яяяя❤️; Ох вже ці нарізочки; Воу-Ву-Ву легше», - відповідають фанати.

Також на одному з побачень Холостяк був більш ніж вражений поведінкою однієї з учасниць. У першу зустріч дівчина розповіла, що росла вона не з батьком і матір'ю, а з бабусею і дідусем, які її все життя балували і продовжують робити це.

В один з моментів вона чимало збентежила чоловіка своєю ексцентричною поведінкою, а цього разу так і зовсім здивувала своїми примхами і вимогами.

"Лола поводиться як розпущена дитина; Лола це відчуття негативу. Якось дивишся і стає сіро на душі, роби що хочеш, але йди; Лола - це "цвях програми"; цікаво чому він її залишив? 😂 ; Ну це ж не циркове шоу, Клоуни пішли, а Лола залишилася ; та ще Мальвіна 😂; Абсолютно інфантильна, нещира і нецікава особистість; це просто триндець, а не дівчина😂».

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