Новый герой реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако взбудоражил поведением на сведаниях в новом выпуске

Первые два эфира «Холостяка» поразили поклонников, ведь девушки не только смогли привлечь внимания самого главного героя, но еще и не единожды обескуражить внешностью и характерами пользователей сети. Недавно в Инстаграм на фан-аккаунте «Холостяка» появился интригующий ролик.

В специальной нарезке были показаны самые острые моменты будущего эфира. Более того, фанаты смогли рассмотреть поцелуи Михаила с одной из участниц, а также удивленные реакции других девушек. В ролике также можно услышать весьма смелые заявления.

В один из моментов мужчина отказался идти на приватные свидания с девушками.

«Неужели свиданий больше не будет» - прозвучало в подводке ролика.

«Уже в эту пятницу 😍 кто будет смотреть !?; Это зайка; Яяяя❤️; Ох уж эти нарезочки; Воу-воу-воу полегче», - отвечают фанаты.

Также на одном из свиданий Холостяк был более чем поражен поведением одной из участниц. В первую встречу девушка рассказала, что росла она не с отцом и матерью, а с бабушкой и дедушкой, которые ее всю жизнь баловали и продолжают делать это.

В один из моментов она немало смутила мужчину своим эксцентричным поведением, а в этот раз так и вовсе повергла в недоумение своими капризами и требованиями.

«Лола ведет себя как распущенный ребенок; Лола это ощущение негатива. Как-то смотришь и становится серо на душе, делай что хочешь, но уходи; Лола - это «гвоздь программы»; Интересно почему он её оставил? 😂; Ну это ведь не цирковое шоу, клоуны ушли, а Лола осталась ; та еще Мальвина 😂; Абсолютно инфантильная, неискренняя и неинтересная личность; Это просто трындец, а не дивчина😂».

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