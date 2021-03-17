Дружина українського співака Сергія Бабкіна Сніжана приголомшила розповіддю про зради чоловіка

Одкровенням подружжя поділилося в програмі "ЖВЛ".

«Про цю історію ще не знає ніхто. Але я вже трошки готова. Я кажу: "Сергію, у тебе ж багато жінок було за ці три роки?". Він каже: "так, була жінка. Це було на гастролях. Це була дівчина легкої поведінки". Я кажу:"Сергій, Я знаю, що багато". "Як не знаєш?! Ні, одна". "Не бреши собі, не бреши мені. Він опустив голову. Він сказав: "Так. За ці три роки було багато жінок". Я кажу: "скільки?". Він каже: "Багато". Я кажу: "Скільки було за три роки?!". І тоді він сказав: "Більше ста»", - розповіла Сніжана.

Вона зазначила, що хотіла піти від Сергія, але він переконав її не робити цього. Він благав його пробачити.

"Тобі необхідно їздити зі мною. Якщо ти підеш, я помру. Весь цей алкоголь і всі мої звички", - додав він тоді.

Раніше Бабкін вже зізнавався, що зраджував дружині, але подробиць не повідомляв.

"Я вимолював на колінах, звичайно ж, зі сльозами, зупиняв, благав дати час. Говорив:" будь ласка, треба щось придумати, так не можна, Я все виправлю",-говорив він.

Відзначимо, Сергій і Сніжана офіційно оформили шлюб в 2009 році. Пара виховує трьох дітей дочку Веселину, синів Артура і Єлисея.

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