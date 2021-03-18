Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко збентежила новим вбранням та сміливим рішенням
Як передає Politeka.net, 33-річна чемпіонка з бальних танців опублікувала кілька свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких похвалилася стильним образом.
Так, дівчина позувала в довгій сукні зеленого відтінку, яка хвилями спадала до її ніг. Кокетливий розріз знизу додав особливого шарму. Шкіряні чобітки на товстому каблучку й сумочка коричневого відтінку доповнили розкішний лук. Олена зробила "повітряну" укладку та нанесла яскравий макіяж в персикових кольорах.
Дівчина грайливо стрельнула оченятами в камеру й ніжно посміхнулася.
"Кажуть, що середа - маленька п'ятниця. Так що вбираємося😉", - підписала кадри зірка.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши танцівницю компліментами:
"Як завжди красуня🔥"
"Яка ви круто стильна 😍 🔥"
"Яка чарівна🔥"
"Дівчата, влаштовуйте собі кожен день маленьку п'ятницю😉"
"Не дівчина, а мрія ❤️"
"Дуже стильно і вишукано🤍"
"Ідеал краси і жіночності"
Раніше ми розповідали, як Олена запаморочила голову дикими танцями на власній кухні. Зірка в довгій футболці з бахромою і коротеньких шортиках влаштувала диско, відкинувши скромність та дощечку, на якій різала овочі. У якийсь момент вона хвацько застрибнула на стіл, блиснувши апетитною фігуркою.
"Коротко про те, як проходить мій побут або #мамахочетнадискотеку😁 😅 😉", - підписала кадри Шоптенко.
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