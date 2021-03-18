Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко збентежила новим вбранням та сміливим рішенням

Як передає Politeka.net, 33-річна чемпіонка з бальних танців опублікувала кілька свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких похвалилася стильним образом.

Так, дівчина позувала в довгій сукні зеленого відтінку, яка хвилями спадала до її ніг. Кокетливий розріз знизу додав особливого шарму. Шкіряні чобітки на товстому каблучку й сумочка коричневого відтінку доповнили розкішний лук. Олена зробила "повітряну" укладку та нанесла яскравий макіяж в персикових кольорах.

Дівчина грайливо стрельнула оченятами в камеру й ніжно посміхнулася.

"Кажуть, що середа - маленька п'ятниця. Так що вбираємося😉", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши танцівницю компліментами:

"Як завжди красуня🔥"

"Яка ви круто стильна 😍 🔥"

"Яка чарівна🔥"

"Дівчата, влаштовуйте собі кожен день маленьку п'ятницю😉"

"Не дівчина, а мрія ❤️"

"Дуже стильно і вишукано🤍"

"Ідеал краси і жіночності"

Раніше ми розповідали, як Олена запаморочила голову дикими танцями на власній кухні. Зірка в довгій футболці з бахромою і коротеньких шортиках влаштувала диско, відкинувши скромність та дощечку, на якій різала овочі. У якийсь момент вона хвацько застрибнула на стіл, блиснувши апетитною фігуркою.

"Коротко про те, як проходить мій побут або #мамахочетнадискотеку😁 😅 😉", - підписала кадри Шоптенко.

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