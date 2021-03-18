Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко обескуражила новым нарядом и смелым решением
Как передает Politeka.net, 33-летняя чемпионка по бальным танцам опубликовала несколько свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых похвасталась стильным образом.
Так, девушка позировала в длинном платье зеленого оттенка, которое волнами спадало к ее ногам. Кокетливый разрез снизу добавил особого шарма. Кожаные сапожки на толстом каблучке и сумочка коричневого оттенка дополнили роскошный лук. Алена сделала "ветреную" укладку и нанесла яркий макияж в персиковых цветах.
Девушка игриво стрельнула глазками в камеру и нежно улыбнулась.
"Говорят, что среда - маленькая пятница. Так что наряжаемся😉", - подписала кадры звезда.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Тина Кароль без трусов ужаснула нескромным поведением в компании мужчины: "Сыну будет стыдно"
Винник, скрывающий личную жизнь, рассекретил свою новую "половинку": "Вы очень милая пара"
Финалист "Холостячки" Тригубенко, который борется с опасным недугом, записал обращение: "Стало плохо..."
"Стоял возле гроба ребенка": во время прощания Машенькой Борисовой произошел странный инцидент
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав танцовщицу комплиментами:
"Как всегда красотка🔥"
"Какая вы круто стильная 😍 🔥"
"Какая очаровательная🔥"
"Девушки, устраивайте себе каждый день маленькую пятницу😉"
"Не девушка, а мечта😍❤️"
"Очень стильно и изысканно🤍"
"Идеал красоты и женственности"
Ранее мы рассказывали, как Алена вскружила голову дикими танцами на собственной кухне. Звезда в длинной футболке с бахромой и коротеньких шортиках устроила диско, отбросив скромность и досточку, на которой резала овощи. В какой-то момент она лихо запрыгнула на стол, блеснув аппетитной фигуркой.
"Коротко о том, как проходит мой быт или #мамахочетнадискотеку 😁😅😉", - подписала кадры Шоптенко.
Напомним, нежная Шоптенко из "Танців з зірками" за рулем авто доверила украинцам свои тревоги: "Каждый раз…".
Также Politeka писала, что Шоптенко из «Танців з зірками» бросилась на шею знаменитого красавчика, Осадчая все сняла: «У нас тут свои…».