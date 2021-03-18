"Не девушка, а мечта"

Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко обескуражила новым нарядом и смелым решением

Как передает Politeka.net, 33-летняя чемпионка по бальным танцам опубликовала несколько свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых похвасталась стильным образом.

Так, девушка позировала в длинном платье зеленого оттенка, которое волнами спадало к ее ногам. Кокетливый разрез снизу добавил особого шарма. Кожаные сапожки на толстом каблучке и сумочка коричневого оттенка дополнили роскошный лук. Алена сделала "ветреную" укладку и нанесла яркий макияж в персиковых цветах.

Девушка игриво стрельнула глазками в камеру и нежно улыбнулась.

"Говорят, что среда - маленькая пятница. Так что наряжаемся😉", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав танцовщицу комплиментами:

"Как всегда красотка🔥"

"Какая вы круто стильная 😍 🔥"

"Какая очаровательная🔥"

"Девушки, устраивайте себе каждый день маленькую пятницу😉"

"Не девушка, а мечта😍❤️"

"Очень стильно и изысканно🤍"

"Идеал красоты и женственности"

Ранее мы рассказывали, как Алена вскружила голову дикими танцами на собственной кухне. Звезда в длинной футболке с бахромой и коротеньких шортиках устроила диско, отбросив скромность и досточку, на которой резала овощи. В какой-то момент она лихо запрыгнула на стол, блеснув аппетитной фигуркой.

"Коротко о том, как проходит мой быт или #мамахочетнадискотеку 😁😅😉", - подписала кадры Шоптенко.

Напомним, нежная Шоптенко из "Танців з зірками" за рулем авто доверила украинцам свои тревоги: "Каждый раз…".

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