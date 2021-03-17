55-річний Віктор Павлік, чия молода дружина Катерина Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності, засвітився в компанії ефектної блондинки
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співак опублікував сторіс, на якому розповів, чим вони будуть займатися. Харизматична красуня просто сяяла поруч з кумиром українців.
"Перед тим як я відкладу телефон, ми тут потанцюємо, поспіваємо», - зазначив Павлик.
"Ой мама Шикидим, Шикидим. Ой, не те слово. Буде весело, а головне – смачно!» ,- втрутилася в розмову Павлика ефектна блондинка.
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Варто відзначити, що телеведуча пританцьовувала, кокетнічала на камеру і робила спокусливі рухи плечима і пишним бюстом. Судячи з відео, Павлик візьме участь у кулінарному шоу, де разом з красунею готуватиме щось смачне. Компанія такої дівчини точно приємна артисту.
Як відомо, влітку 2020 року 55-річний Віктор Павлік одружився з 26-річною Катериною Репяховою, яка є його концертним директором. Зовсім скоро Катерина завагітніла і зараз очікує появу свого первістка. У Віктора Павлика, як відомо, це четвертий шлюб і четверта дитина.
Раніше ми писали, що Віктор Павлік показав, в яких умовах живе його мама. Він привітав матір з 8 березня, подарувавши їй букет квітів.
Нагадаємо, що змучена дружина 55-річного Павлика зізналася в проблемах під час вагітності: "ніби ногу відрізали".
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина 55-річного Павлика показала великий живіт, який довго приховувала: «зійшло натхнення».
Також Politeka писала, що дружина Павлика похвалилася фотосесією в пікантних нарядах:"Віктору дуже-дуже пощастило".