Катерина Репяхова, вагітна дружина 55-річного співака Віктора Павлика, розповіла про неприємну подію сьогодні вночі

Кілька днів тому майбутня мама розповіла, як вибирала лікарню і пологовий будинок, а також поскаржилася на деяку проблему, пов'язану з розташуванням дитини і її внутрішніми органами. За словами дівчини, їй навіть доведеться робити спеціальні вправи, аби дати тілу відпочити.

"Пологовий будинок знаходиться в 15 хвилин їзди від будинку, це дуже зручно. Мама зможе швидко приїжджати або чоловік мотатися додому. Там зовсім немає відчуття, що це лікарня. Дуже спокійна і затишна атмосфера", - розповіла раніше Катерина.

Цього ж разу в розділі Сторі дівчина повідомила про неприємну подію, яка трапилася з нею сьогодні вночі:

"Капець, сьогодні вночі була така сильна судома, що я просто кричала від болю, як ніби мені ногу відрізали. Зараз нога болить досі і мало того, це ж права нога, навіть важко тиснути на педалі», - поскаржилася Катерина під час поїздки.

У сторіс свого аккаунта в Instagram вагітна дружина Віктора Павліка також знову поділилася емоціями від недавньої покупки. Катя погладила кермо своєї машини, і показала салон.

"Ще не усвідомила, що вона моя", - підписала коротке відео Дружина Павлика.

Відомо, що в кінці лютого Катерина Репяхова поділилася своєю новою покупкою. Вона розповіла, що заробила на новенький автомобіль сама, маленькими кроками, йдучи до своєї мрії. Однак, ще раніше дівчина розповідала, що через карантин їх з Павликом сім'я в жорсткому мінусі, так як концерти музикантів були під замком.

Нагадаємо, що 55-річний Павлик вивів з себе вагітну дружину, красуня слів не підбирала: "пошкодувала вже, що…».

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