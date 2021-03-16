Екатерина Репяхова, беременная жена 55-летнего певца Виктора Павлика, рассказала о неприятном происшествии сегодня ночью

Несколько дней назад будущая мама рассказала, как выбирала больницу и роддом, а также пожаловалась на некоторую проблему, связанную с расположением ребенка и ее внутренними органами. По словам девушки, ей даже придется делать специальные упражнения, лишь бы дать телу отдохнуть.

«Роддом находится в 15 минут езды от дома, это очень удобно. Мама сможет быстро приезжать или муж мотаться домой. Там совсем нет ощущения, что это больница. Очень спокойная и уютная атмосфера», - рассказала ранее Катерина.

В этот же раз в разделе Стори девушка сообщила о неприятном происшествии, которое случилось с ней сегодня ночью:

«Капец, сегодня ночью была такая сильная судорога, что я просто кричала от боли, как будто мне ногу отрезали. Сейчас нога болит до сих пор и мало того, это же правая нога, даже тяжело жать на педали», - пожаловалась Катерина во время поездки.

В сторис своего аккаунта в Инстаграм беременная жена Виктора Павлика также вновь поделилась эмоциями от недавней покупки. Катя погладила руль своей машины, и показала салон.

"Еще не осознала, что она моя", - подписала короткое видео жена Павлика.

Известно, что в конце февраля Екатерина Репяхова поделилась своей новой покупкой. Она рассказала, что заработала на новенький автомобиль сама, маленькими шажками, идя к своей мечте. Однако, еще раньше девушка рассказывала, что из-за карантина их с Павликом семья в жестком минусе, так как концерты музыкантов были под замком.

Напомним, что 55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…».

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика забыла про стыд и показала себя без одежды перед зеркалом: "Соскучилась".

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