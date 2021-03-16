Вагітна дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала свій живіт, який зазвичай приховує під одягом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина вирішила опублікувати сторіс в домашньому одязі.

"Наводжу порядок у шафі", - підписала відео дружина співака.

На відео Катерина постала в чорному топі і лосинах. Її живіт вразив розмірами. Справа в тому, що на більшій частині фото і відео Катерина знімає тільки своє обличчя. На інших же знімках живіт прикритий одягом. Цього разу Репяхова показала свій кругленький животик.

"На мене зійшло натхнення зробити ревізію, в шафі прибрати. Я прибираю зимові речі", - розповіла Катерина своїм шанувальникам.

Як відомо, Катерині Репяховій 26 років. До роману з Віктором Павликом вона була його концертним директором. Зараз дівчина все ще займає цю посаду. Катерина - четверта дружина артиста. У кожному шлюбі у Віктора народжувалося по одній дитині. Одного разу в інтерв'ю він зізнався, що ворожка йому напророкувала п'ять дружин.

Раніше ми писали, що Репяхова знову показала свій автомобіль, який придбала майже за 800 тисяч гривень наприкінці лютого. Дівчина похвалилася машиною, коли сиділа за кермом.

"Ще не усвідомила, що вона моя", - підписала вона сторіс.

Нагадаємо, що 55-річний Павлик вивів з себе вагітну дружину, красуня слів не підбирала: "Пошкодувала вже, що...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика похвалилася фотосесією в пікантних нарядах:"Віктору дуже-дуже пощастило".

Також Politeka писала, що змучена дружина 55-річного Павлика зізналася в проблемах під час вагітності: "ніби ногу відрізали".