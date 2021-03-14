Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика, 26-річна Катерина Репяхова публічно відчитала чоловіка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, в якому з ентузіазмом розповіла про доставку коробки з вкусняшками. Вона зазначила, що не стане розкривати коробку, щоб розділити задоволення з чоловіком.

"Чоловік поїхав, але я хочу розділити цей кайф разом з ним. Почекаю його", - підписала відео дівчина.

Через час вона опублікувала сторіс, в якій стала сварити Павлика. Дівчина буквально кипіла від злості.

"Минуло три години. Пошкодувала вже, що вирішила його чекати. Я не знаю, що він робить. Курить, ходить, на пташок дивиться? Що можна робити, де можна їздити? Я сиджу над цією коробкою три години. Я на нього дуже зла", - заявила сердита Катерина.

Трохи пізніше Павлик все таки дістався додому і вони з Катериною стали дегустувати екзотичні фрукти.

Варто відзначити, що Репяхова досить прямолінійна дівчина. Вона нерідко провокує скандали в мережі через свої необдумані заяви і вчинки. У відносинах з чоловіком, який старший за неї майже на 30 років, вона не поступається йому.

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