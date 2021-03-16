Беременная жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала свой живот, который обычно скрывает под одеждой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка решила опубликовать сторис в домашней одежде.

«Навожу порядок в шкафу», - подписала видео жена певца.

На видео Екатерина предстала в черном топе и лосинах. Ее живот впечатлил размерами. Дело в том, что на большей части фото и видео Екатерина снимает только свое лицо. На других же снимках живот прикрыт одеждой. В этот раз Репяхова показала свой округлившийся животик.

«На меня нашло вдохновение сделать ревизию, в шкафу поубирать. Я убираю зимние вещи», - рассказала Екатерина своим поклонникам.

Как известно, Екатерине Репяховой 26 лет. До романа с Виктором Павликом она была его концертным директором. Сейчас девушка все еще занимает эту должность. Екатерина – четвертая жена артиста. В каждом браке у Виктора рождалось по одному ребенку. Однажды в интервью он признался, что гадалка ему напророчила пять жен.

Ранее мы писали, что Репяхова снова показала свой автомобиль, который приобрела почти за 800 тысяч гривен в конце февраля. Девушка похвасталась машиной, когда сидела за рулем.

"Еще не осознала, что она моя", - подписала она сторис.

Напомним, что 55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…».

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика хвастнула фотосессией в пикантных нарядах: "Виктору очень-очень повезло".

Также Politeka писала, что измученная жена 55-летнего Павлика призналась в проблемах во время беременности: "Будто ногу отрезали".