Молода дружина 55-річного Віктора Павлика Катерина Репяхова похвалилася насиченим днем фотосесій і щасливих моментів

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Катерина Репяхова, вагітна дружина співака Віктора Павлика, часто ділиться з шанувальниками фото і відео, адже дівчина веде активно сторінку в соцмережі, чим дуже пишається.

У дівчини понад 64,4 тисячі фоловерів, які невпинно стежать за пересуваннями дівчини. Багатьох цікавлять відчуття, як протікає вагітність, якими ділиться Катя у своїх сторіс і постах.

В цей раз молода майбутня матуся показала як пройшов її день, адже на сьогодні у неї була запланована фотосесія. Щаслива Катя похвалилася кадрами в різноманітних пікантних нарядах і з вишуканими прикрасами.

"Сьогоднішній день мені подарував багато радісних емоцій і приємних знайомств 💕

І я шалено дорожу тим, що для дівчаток це взаємно🙏", - написала дівчина.

Фолловери, побачивши красуню не стрималися від похвали і слів підтримки:

"Дуже гарний макіяж 😍 чи то вагітність Вам до лиця ❤️", "Яка гарна😍 😍 😍 прикраси такі круті 😍 🙌 ❤ ️", "Яка гарна майбутня мама!Супер!👏 👏 👏 👏 ", "Катюня, ти принцеса! 👸🏼👸🏼👸🏼🥰🥰🥰", "Віктору дуже-дуже пощастило з вами", - написали підписники.

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