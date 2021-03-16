Молодая жена 55-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвалилась насыщенным днем фотосессий и счастливых моментов

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Катерина Репяхова, беременная жена певца Виктора Павлика, часто делится с поклонниками фото и видео, ведь девушка ведет активно страницу в соцсети, чем очень гордится.

У девушки более 64,4 тысяч фолловеров, которые неустанно следят за передвижениями девушки. Многих интересуют ощущения, как протекает беременность, которыми делится Катя в своих сторис и постах.

В это раз молодая будущая мамочка показала как прошел ее день, ведь на сегодня у нее была запланирована фотосессия. Счастливая Катя похвалилась кадрами в разнообразных пикантных нарядах и с изысканными украшениями.

"Сегодняшний день мне подарил много радостных эмоций и приятных знакомств 💕

И я безумно дорожу тем, что для девочек это взаимно 🙏🏻", - написала девушка.

Фолловеры, увидев красотку не сдержались от похвалы и слов поддержки:

"Дуже гарний мейкап 😍 Чи то вагітність Вам до лиця ❤️", " Какая красивая😍😍😍 украшения такие крутыееее😍🙌❤️", " Какая красивая будущая мама!Супер!👏👏👏👏", "Катюня, ты принцесса! 👸🏼👸🏼👸🏼🥰🥰🥰", "Віктору дуже-дуже пощастило з вами", - написали подписчики.

Напомним, что "обедневшая" на карантине жена Павлика похвасталась перед украинцами покупкой почти за 800 тысяч: "Моя…".

Как сообщала Politeka, 55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…».

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика забыла про стыд и показала себя без одежды перед зеркалом: "Соскучилась".