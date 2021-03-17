55-летний Виктор Павлик, чья молодая жена Екатерина Репяхова находится на последних месяцах беременности, засветился в компании эффектной блондинки
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певец опубликовал сторис, на котором рассказал, чем они будут заниматься. Харизматичная красотка просто сияла рядом с кумиром украинцев.
«Перед тем как я отложу телефон, мы тут потанцуем, попоем», - отметил Павлик.
«Ой мама шикидым, шикидым. Ой, не то слово. Будет весело, а главное – вкусно!», - вмешалась в разговор Павлика эффектная блондинка.
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Стоит отметить, что телеведущая пританцовывала, кокетничала на камеру и делала соблазнительные движения плечами и пышным бюстом. Судя по видео, Павлик приймет участие в кулинарном шоу, где вместе с красоткой будет готовить что-то вкусное. Компания такой девушки точно приятна артисту.
Как известно, летом 2020 года 55-летний Виктор Павлик женился на 26-летней Катерине Репяховой, которая является его концертным директором. Совсем скоро Екатерина забеременела и сейчас ожидает появление своего первенца. У Виктора Павлика, как известно, это четвертый брак и четвертый ребенок.
Ранее мы писали, что Виктор Павлик показал, в каких условиях живет его мама. Он поздравил мать с 8 марта, подарив ей букет цветов.
Напомним, что измученная жена 55-летнего Павлика призналась в проблемах во время беременности: "Будто ногу отрезали".
Как сообщала Politeka, беременная жена 55-летнего Павлика показала большой живот, который долго скрывала: «Нашло вдохновение».
Также Politeka писала, что жена Павлика хвастнула фотосессией в пикантных нарядах: "Виктору очень-очень повезло".