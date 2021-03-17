Відома телеведуча каналу "1+1" Катерина Осадча перед черговими зйомками поділилася фото з новим вбранням

Телеведуча звикла брати участь в різних заходах, адже в рамках шоу «Світське життя», Катерині доводиться постійно відвідувати модні покази, бувати в будинках зірок, які вони зазвичай не показують, а також першою знати про різні скандали.

Проте, Осадчій дуже подобається своя робота і вона з легкістю брати участь в шоу, де не виступає також в ролі телеведучої. Зараз Катерина задіяна на новому проекті і поки зйомки тривають, на вирішила показати стильний наряд.

Тонко, немов прозоре плаття з білих срібних смужок і тоненької тканини створили ніжний наряд з блискітками. Глибоке декольте ідеально поєднувалося з колірною гамою дизайнерського вбрання, а легкий макіяж з простою зачіскою помітно омолодили Осадчу, позуючу з телефон біля дзеркала в руках.

Такеж у своєму Instagram Катя Осадча вирішила блиснути в ефірі "Голос країни", з'явившись в золотистій сукні з ефектним розрізом. У кадрі Катя грайливо виставила ніжку вперед, блиснувши босоніжками, щільно прилеглими до ніжки ведучої.

"Красуня" ," яке красиве золотце"," щастя вам, завжди вами милуюся", " Гарна Катя! Гарне платтячко!", "Сукня-супер", " Ох, як же вас, нам не вистачало, як біжить час, і кожен вихідний під (телевізор😂) нічого не бачу нічого не чую)😂 тільки вас і заради вас. Хм, комусь розповісти не повірять", Ох, ці ноги!",- написали шанувальники.

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