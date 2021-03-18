Шоу "Маска" знову заінтригувало глядачів, показавши нового учасника

Вже розкрито кілька особистостей, які ховалися в масках різних героїв, передає Politeka.net. Так, героями випусків стали співаки Олександр Пономарьов, Макс Барських, Аліна Гросу, Наталія Могилевська та інші знаменитості.

А в новому епізоді з'явиться черговий герой шоу - Ворон. Творці шоу заінтригували підписників свого офіційного аккаунта в Instagram.

"ВИШУКАНИЙ ВОРОН - НОВИЙ ГЕРОЙ ГІПЕРШОУ МАСКА 🔥

Вже цієї суботи о 21:00 на @kanalukraina він здивує своїм голосом і заплутає наших детективів!

Хто може ховатися під маскою Ворона? Пишіть ваші припущення в коментарях", - написали автори поста.

За чотири години публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі тут же стали обговорювати можливого учасника програми і не тільки.

"Може Іво Бобул? Що скажуть детективи 😂", " а як вам-Melovin? 🤔 ", "Катя Осадча. Буде співати пісню Юро прощай, Юро, прости😂", " який крутий, думаю жінка😜", " може Анастасія Приходько?? Можливо, саме про неї Остапчук говорив у проморолику наступного випуску"всі думали, що ти під іншою маскою"?..", "Не можна сказати без вокалу, складно. Коли виклали фото вовка то всі відразу здогадалися", " Діма Коляденко)", " мені здається, що там Діма Коляденко подивившись на костюм мені він нагадав саме його😁 😁", " ви його відразу відкриєте?",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, ведучий шоу" Маска "Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося:" Вова, це капець"

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