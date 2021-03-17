Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка поїхала жити в Росію, викликала переполох новим спокусливим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото, зроблених під час зйомок її нового кліпу. Всі наряди Брежнєвої, які вона використовувала для кліпу, були в білих тонах. Вона позувала в спокусливій спідниці з розрізом і топі, в брючному костюмі, в короткій сукні та інших костюмах. При цьому виглядала блондинка просто надзвичайно.
Найбільший відгук отримав кадр, на якому Віра позувала, піднявши руки вгору. Спокусливі вигини тіла 39-річної красуні просто зводили з розуму, а плоский животик вабив до себе.
"Ура! Я рада, що моя весняна прем'єра вам сподобалася! Як ви любите, трохи backstage зі зйомок #тинеодин", - підписала фото зірка.
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У коментарях блондинці залишили безліч приємних слів і компліментів.
"Ідеальна в білому", "красуня", "неймовірна красуня", "юна діва", "Вааау, як красиво", "Просто чудово. Ви ідеальна, VERA", "Чарівна дівчина", "хто - небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь)", "Кайф", "чудова", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що довгонога Брежнєва в зухвалому міні похвалилася новими навичками, Галкін оцінив: "як у дівчини 18-річної!".
Як повідомляла Politeka, Брежнєва пішла на різкі зміни в іміджі, такої зірку ще не бачили: "Шалена імператриця".
Також Politeka писала, що втомлена Брежнєва в чорному пальто показала себе справжню без фотошопу:"а так краще".