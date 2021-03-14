Відома співачка українського походження Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе в незвичайному образі
На фото зірка позувала в піджаку і стильних окулярах. Образ красуня доповнила стильною зачіскою з кучериків, які вирішила собі зробити. Віра дивилася в камеру, знімаючи новий образ на свій телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вітер у волоссі", - написала зірка під знімком.
Фанати поставили понад 130 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Хто знає на що потрібно накручуватися, щоб вийшли локони такої форми?", "Ти моя грайлива кучерик", "шикарні кучерики, як сонечко в цю похмуру погоду"," неймовірна"," такі кучері - це просто моя мрія, в дитинстві навіть хотіла собі хім завивку зробити"," Шалена імператриця", " Сонячна дівчина!", "Ой, хто це, не дізнаюся))," головне-промінчики сонця! Його нам так не вистачало!))".
Ми писали, що популярна українська виконавиця, яка поїхала жити в РФ, Віра Брежнєва викликала переполох новим образом.
Цього разу трохи втомлена Віра показала черговий стильний вуличний лук після участі в одному проекті. Також зірка поскаржилася на брак часу, адже не може бути в двох місцях одночасно.
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