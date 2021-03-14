Відома співачка українського походження Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе в незвичайному образі

На фото зірка позувала в піджаку і стильних окулярах. Образ красуня доповнила стильною зачіскою з кучериків, які вирішила собі зробити. Віра дивилася в камеру, знімаючи новий образ на свій телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вітер у волоссі", - написала зірка під знімком.

Фанати поставили понад 130 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хто знає на що потрібно накручуватися, щоб вийшли локони такої форми?", "Ти моя грайлива кучерик", "шикарні кучерики, як сонечко в цю похмуру погоду"," неймовірна"," такі кучері - це просто моя мрія, в дитинстві навіть хотіла собі хім завивку зробити"," Шалена імператриця", " Сонячна дівчина!", "Ой, хто це, не дізнаюся))," головне-промінчики сонця! Його нам так не вистачало!))".

Ми писали, що популярна українська виконавиця, яка поїхала жити в РФ, Віра Брежнєва викликала переполох новим образом.

Цього разу трохи втомлена Віра показала черговий стильний вуличний лук після участі в одному проекті. Також зірка поскаржилася на брак часу, адже не може бути в двох місцях одночасно.

Нагадаємо, Брежнєва здивувала змінами в зовнішності з часів "ВІА Гри" і заміжжя з Меладзе

А ще Politeka писала, що довгонога Брежнєва в зухвалому міні похвалилася новими навичками, Галкін оцінив

Також Politeka повідомляла, що кокетка Брежнєва здивувала експериментами із зовнішністю



