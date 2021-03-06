В центре Киева появилась огромная реклама с певицей Верой Брежневой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, недавно у Веры вышла новая песня "Ты не один", в связи с чем возле "Гулливера" появилась огромная реклама с лицом певицы.

"Киев #Тынеодин! С тобой @spotify и Вера Брежнева. Кто еще не послушал трек - активная ссылка в сторис", - написала она.

В комментариях многие уже оценили новый трек артистки, а также поблагодарили ее за творчество.

"Ну раз с вами, тогда все ок", "Хорошо", "Всем нужна вера, любим вас сильно-сильно", "Какие люди", "Это большая Вера, великан", "Роскошная Вера", "Мисс деловая", "Аж в Киев сразу захотелось", "Очень крутая песня", "Каждая песня - супер", "Как всегда, сама красота", "Ты невероятная", "Песня взяла за живое", - пишут в комментариях.

Ранее Брежнева показала, как позирует перед фотографом, пока ее стилист "колдует" над волосами, доводя до совершенства прическу звезды. При этом певица дарит самую очаровательную и даже немного загадочную улыбку и восхищает идеальными чертами лица.

Напомним, что горячая Вера Брежнева в раскованной позе начала рассуждать об отношениях: "никто не учит...".

Как сообщала Politeka, роскошная Брежнева прилегла на животик, блеснув упругими ягодицами: "идеал женщины".

Также Politeka писала, что Брежнева в золотой юбке и без лифчика не стала прятать свои "козыри": "Ого, как Верочку вывернуло!".