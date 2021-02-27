Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева снялась в стильной фотосессии в необычном "золотом" костюме

Вера Брежнева привыкла обращать внимание к себе благодаря стильным преображениям и одежде, которая бы подчеркнула ее стройную фигуру. Так как звезда тщательно следит за собой, она выглядит очень ухожено и соблазнительно.

Вера любит рассказывать о себе, похудении и планах на будущее, также в Инстаграм она делится всеми фото, которые могут покорить поклонников своей пикантностью. Так было и в этот раз Вера показала себя без смущения в необычном костюме золотистого оттенка.

Причем позировала она без лифа, а кофта была застегнута лишь на один крючок, что придал виду некой откровенности. Изгибаясь, Брежнева похвасталась и стройными ногами. Примечательно, что такой фигуре Вера обязана питанию и спорту, как она сама уверяет.

«Какая шикарная Вера; Божее, красота какая; Огонёк; Красотка; Обожаю ваше творчество❤; У работ Натальи свой шикарный стиль!!!; Огнище; Божественно. Мне кажется, это лучший фотограф для Вас; Шикарно!; 🔥 огонь; Вот ни фига себе😮 Ого, как Верочку вывернуло!!!; Красотка; Красиво; похоже на какое то растение👏; Ах красотка; Невероятно; Вера, вы такая красавица; На имбирь похожа; может так и назвать коллекцию?», - пишут фанаты.

До этого артистка также решила рассказать о себе. Вера позировала, вытянувшись на стуле. Звезда надела топ почти телесного цвета. Короткий наряд, оголял виды на упругий живот красотки, а также обтянул ее грудь.

Брежнева сверху надела полосатый жакет, который распахнула ради эффектного кадра. Также звезда была в брючках, подчеркнувших ее тонкую талию.

Певица распустила длинные волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Напомним, что Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно".

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