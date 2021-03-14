Известная певица украинского происхождения Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала себя в необычном образе
На фото звезда позировала в пиджаке и стильных очках. Образ красотка дополнила стильной прической из кудряшек, которые решила себе сделать. Вера смотрела в камеру, снимая новый образ на свой телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ветер в волосах", - написала звезда под снимком.
Фанаты поставили более 130 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Кто знает на что нужно накручиваться, чтобы получились локоны такой формы?", "Ты моя игривая кудряшка", "Шикарные кудряшки, как солнышко в эту пасмурную погоду", "Невероятная", "Такие кудри - это просто моя мечта, в детстве даже хотела себе хим завивку сделать", "Шальная императрица", "Солнечная девушка!", "Ой, кто это, не узнаю)), "главное - лучики солнца! Его нам так не хватало!))".
Мы писали, что популярная украинская исполнительница, уехавшая жить в РФ, Вера Брежнева вызвала переполох новым образом.
В этот раз немного уставшая Вера показала очередной стильный уличный лук после участия в одном проекте. Также звезда пожаловалась на нехватку времени, ведь не может быть в двух местах одновременно.
Напомним, Брежнева удивила переменами во внешности со времен "ВИА Гры" и замужества с Меладзе
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