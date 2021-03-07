Популярная певица Вера Брежнева кардинально сменила имидж и игриво спела на камеру свой новый хит

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева, которая недавно отметила свой 39-й день рождения, не перестает удивлять публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка опубликовала в своем микроблоге забавное видео, на котором появилась в совершенно новом образе и исполнила свой новый хит.

Как видно, Вера запечатлена в уютной комнате, она чуть пританцовывает и задорно поет свою новую песню "Ты не один". Перед камерой артистка появилась в очаровательно образе – на ней стильный черный пиджак, а волосы в объемной кудрявой укладке выглядят, как милое облачко на голове. Свой образ звезда дополнила легким естественным макияжем и огромными прозрачными очками.

В подписи к публикации Брежнева рассказала, что для нее значит музыка. "Музыка – это самый прямой путь для того, чтобы передать эмоции, чувства, мысли. И я очень рада видеть, что вы получили месседж, который есть в новом треке "Ты не один", - написала певица. Такая публикация не осталась без внимания поклонников звездной красотки, новый образ Веры и ее свежий трек засыпают комплиментами в комментариях к фото. Многие отметили, что звезде очень идет такой стиль, а очки придают ей некого шарма.

Напомним, Решительная Брежнева с небрежной прической удивила утренним занятием: "Пошла чистить…".

Как сообщала Politeka, Роскошная Брежнева прилегла на животик, сверкнув упругими ягодицами: "Идеал женщины".

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