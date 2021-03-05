Популярная певица Вера Брежнева в белой футболке томно приоткрыла губы, заставив сердца мужчин биться чаще

Как сообщает Politeka.net, звезда обожает удивлять и приносить радость своим поклонникам, размещая фото в стильных образах. В этот раз артистка также решила подарить весеннее настроение.

Вера позировала в светлой футболке, которую украсила стильной короткой массивной цепочкой серебристого цвета. Звезда надела тонкие серьги на одно ушко в форме маленького колечка и тонкой изящной «палочки», а волосы распустила, небрежно уложив на плечи. Образ получился нежный и весенний.

Легкий мейкап придал образу Веры женственности, легкая помада светло-розового, почти телесного цвета и тени цвета юной утренней зари, которые обрамляют два небесно-голубых озера глаз певицы акцентировали внимание. Чувственности придали приоткрытые губы певицы.

Певица распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Знаменитость поведала поклонникам, что на YouTube вышел новый выпуск передачи Контакты. Она рассказала, что давно была приглашена, но только сейчас все совпало и "хоть я не "ютубовский персонаж" - нет хайпа, нет мата, скандалов и интриг, очень приятно получать от вас позитивный фидбэк)) мне такой лёгкий игровой формат тоже понравился 🤩", - написала звезда.

"Вера, сейчас смотрю выпуск с вами! Вы такая невероятная, такая легкая", "А мне если честно не понравилось фото. Возраст выдало сразу же.😮", "Добрый и светлый человек, обожаю вас, Вера, вы лучшая! ❤️❤️❤️", "😍😍😍Бомбезна 😍😍😍", "Как всегда прекрасны, как весеннее утро!🌹🌸☀️❤️", - написали поклонники.

Напомним, что горячая Вера Брежнева в раскованной позе принялась рассуждать об отношениях: "Никто не учит...".

Как сообщала Politeka, роскошная Брежнева прилегла на животик, сверкнув упругими ягодицами: "Идеал женщины".

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