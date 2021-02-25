Популярная певица Вера Брежнева резко ответила на комментарий о своей личной жизни с Константином Меладзе

Как известно, 39-летняя украинская певица и экс-солистка ВИА Гры уже пять лет замужем за 57-летним композитором Константином Меладзе. При этом, по слухам, их отношения начались еще до развода композитора с первой женой.

Личная жизнь артистов часто привлекает излишнее внимание публики. Вот и на этот раз, Брежнева поделилась в Инстаграм видео со своего выступления, а в комментариях один из пользователей прошелся по ее отношениям с мужем.

«Жила-была девушка, золотистые косы. Жила-была со стариком и пела л**ам про любовь», - написал один из комментаторов.

На это оскорбительное замечание певица ответила лично.

«Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело?», - написала она.

Поклонники встали на сторону артистки.

«Браво», «Вера, Вы молодец Удачи в жизни и работе», «Вера достойный ответ этим л**ам. Счастья вам, люблю вас ещё с Виагры», - говорится в комментариях.

Ранее Брежнева показала, как позирует перед фотографом, пока ее стилист "колдует" над волосами, доводя до совершенства прическу звезды. При этом певица дарит самую очаровательную и даже немного загадочную улыбку и восхищает идеальными чертами лица.

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