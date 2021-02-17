Певица Вера Брежнева устроила удивительную фотосессию с двумя дочерями – Соней и Сарой

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская певица Вера Брежнева, которая является женой известного продюсера и композитора Константина Меладзе, опубликовала трогательные фото со своими подросшими дочерями.

Похоже, артистка решила устроить атмосферную фотосессию с Соней и Сарой. Получилось весьма интересно, ведь все снимки в черно-белом стиле. На первой фотографии Вера показала дочек – они стоят в обнимку, на них похожие наряды. Девушки в темных широких брюках и объемных вязаных свитерах светлого цвета и с высокими воротниками. На второй и третьей фотографиях мама и дочки позируют уже все вместе, на них черные плащи, а в светлых волосах черные ленточки. Надо сказать, что на фоне своих дочек Брежнева выглядит, как их старшая сестра.

В подписи к публикации Вера рассказала, что первый снимок с девочками стоит у нее на заставке телефона. "Второе и третье фото – мы вместе, и я их обожаю", - говорит певица. Она также отметила, что раньше все хранили фотографии близких в кошельке, а теперь на заставке телефона.

Поклонники в восторге от новых фотографий Веры и ее дочек, ведь она так редко их показывает широкой общественности. Многие отметили, что звезда выглядит очень молодо и она своим дочкам как будто ровесница. "Красотки", "3 сестры", "Соня самая высокая", "Как они выросли из маленьких девочек", "Так красиво", "Просто невозможно красивые и глубокие", "Красивые какие", "Еще немного, и у Вас на заставке будут внуки", "Какие они милашки", - пишут в комментариях к фото Веры.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

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