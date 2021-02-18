Известная певица Вера Брежнева восхитила необычным нарядом и женственностью

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева в который раз доказала, что даже в далеко не женском наряде можно выглядеть женственно и покорять внутренним магнетизмом. На своей странице в Instagram певица показала неожиданный кадр из очередной фотосессии.

Вера Брежнева часто балует поклонников неожиданными экспериментами с образами, которые все равно находят восхищенные отклики. В этот раз она предстала в абсолютно мужском костюме, который только подчеркнул ее женскую сущность.

Певица показала два одинаковых снимка, один из которых был выполнен в классической черно-белой гамме. На фотографии красотка позирует перед фотографом, пока ее стилист "колдует" над волосами, доводя до совершенства прическу звезды. При этом певица дарит самую очаровательную и даже немного загадочную улыбку и восхищает идеальными чертами лица, которые почти не тронула косметика и возраст.

На ней был надет довольно широкий мужской пиджак темно-серого цвета, который дополнила белоснежная рубашка с туго застегнутым воротничком. При этом Вера Брежнева держала в руках тушь для ресниц, взяв ее между пальцев, словно сигару.

"Люблю случайно сделанные кадры, и ещё очень люблю смотреть картинки в чб. Иногда они выглядят совсем иначе",- пишет Вера Брежнева к своей публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Поклонникам певицы очень понравился ее эксперимент с образом, о чем они написали в своих комментариях к снимкам Брежневой.

"Крутой кадр!", "Чудесно, Вера, такая крутая и красивая", "Настроение", "Серьезная леди", "Вера - совершенство", "Прелестная", "Вера как всегда прекрасна", "Красотка", "The boss woman", "Вера, вы великолепны", "Классный кадр", "Какая хорошенькая", "Типаж 90’s", "Неотразимая", "Образ Джеймс Бонд",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?"

Как сообщала Politeka, горячая Вера Брежнева в раскованной позе принялась рассуждать об отношениях: "Никто не учит..."

Также Politeka писала, что Каменских, Осадчая, Кухар и другие звезды бурно отметили День Святого Валентина: "Роскошь везде"