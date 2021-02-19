Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фигурку в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, дочери известной украинской певицы Веры Брежневой Соне Киперман скоро стукнет 20 лет. Девушка успешная модель и даже дебютировала как актриса. Она учится в Америке и редко наведывается в гости к звездной мамочке. Красотка активный пользователь Instagram, где часто делится с поклонниками яркими публикациями о своей жизни.

Так, недавно Соня выложила в своем микроблоге очаровательный снимок, на котором запечатлена на прогулке, очевидно, кадр был сделан за границей. Об этом свидетельствует удивительная летняя локация и легкий наряд юной красотки. Перед камерой дочь Брежневой появилась в белых джинсах и коротенькой серой маечке, под которой нет белья. Девушка стоит в смелой позе, выгнув спину и откинув голову, как будто впитывает солнечные лучи. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к фотографии Соня написала: "Сладкая жизнь". Конечно же такая публикация модели не осталась без внимания поклонников, красотку засыпают комплиментами, многие отметили, что на этом снимке девушка особенно похожа на свою звездную мамочку Веру Брежневу. "Милая", "Красотка", "Копия мамы", "Просто королева", "И где это такая погода?", "Домашний рай", "Потому что ты милая!", "Интересно, замужем ли она?", "Удивительная свобода", "Я по фото сначала подумала, что это @ververa, а потом уже прочитала ник", - пишут в комментариях к фото Киперман.

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