Старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой впечатлила фото со своей младшей сестрой
Как сообщает Politeka.net, Соня Киперман поделилась снимком со своей сестрой Сарой в Инстаграм.
Так, 19-летняя девушка написала, что фото было удалено из соцсети, однако она решила его перезалить.
На черно-белом снимке юная красотка трогательно прижимает к себе свою младшую сестренку. Обе они позируют в белых свитерах и темных брюках. Каждая из сестер красива по своему, но в них угадывается сходство со звездной матерью.
Снимок получился очень уютным и по-сестрински теплым. Оценила его и сама Брежнева, которая написала в комментарии, что это – любовь.
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Поклонники также комментируют фото.
«Самые красивые», «Невероятно красиво🖤», «мамино счастье», «Красивые девочки», «Мамина гордость, девочки красотули», «Сладкие сестрички», «прекрасные», «Мамины красивые Доченьки», - пишут люди под снимком.
Ранее мы писали, что Соня показала себя в нежном образе.
На фото Киперман позировала в белом платье и без белья. Красотка на одном фото присела, выпятив пятую точку, а на втором - развернулась боком, хвастаясь безупречными изгибами. Девушка оставила волосы распущенными, а образ дополнила босоножками. Кадры получились светлыми и увлекательными, ведь Соня любит хвастаться своей красотой.
Напомним, Брежнева из «ВИА Гры» обескуражила кадрами с подросшей красавицей-дочерью, Плакидюк оценила.
А еще Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой предалась нежности в ванной, мама может не одобрить.
Также Politeka сообщала, что старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.