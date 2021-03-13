Популярна українська виконавиця, яка поїхала жити в РФ, Віра Брежнєва викликала переполох новим образом

Популярна виконавиця любить розповідати про своє життя і не боїться продемонструвати свою фігуру без фотошопу, а також показати, як виглядає без косметики. Оскільки зірка багато часу приділяє собі, вона не комплексує бути перед камерами в простих нарядах і навіть домашньому одязі.

Цього разу трохи втомлена Віра показала черговий стильний вуличний лук після участі в одному проекті. Також зірка поскаржилася на брак часу, адже не може бути в двох місцях одночасно:

"Хочу собі другу віру! Вчора знімалася в проекті, а мої подружки зібралися разом, я не встигала і зрозуміла, що хочу перебувати в двох місцях одночасно... правда, як потім за вчинки іншої віри відповідати 😂 Ви б хотіли собі двійника? 👯‍♀️».

Як і очікувалося, фанати відразу відповіли:

"Красива💛 а так краще навіть; дівчинка в чорному!; Модель 😻♥️🔥; хотіла діток-блиязняшек., але не вийшло; я завжди про це думаю! Або двійника, або 48 годин на добу!; Богиня Всесвіту; любимо вас сильно, сильно💛; які у Вас гарне волосся😍; Наша улюблена, єдина і неповторна блондиночка💥; і мені одну теж, пжлста😍».

До цього в мережі вирішили порівняти як змінилася Віра за останні два десятки років. На сторінці zirkovyi_shlyah в соцмережі Instagram опублікували фотоколаж, який складається з двох знімків співачки - 2003 року і сучасного.

На архівному фото Віра Брежнєва позує перед камерою в спокусливому вбранні-на ній коротенька спідниця і вузький білий топік. На другому фото Віра позує в ще більш цікавому образі-на ній чорні Латексні штани і темна кофтинка з пікантним розрізом в зоні декольте.

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