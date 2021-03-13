Популярная украинская исполнительница, уехавшая жить в РФ, Вера Брежнева вызвала переполох новым образом

Популярная исполнительница любит рассказывать о своей жизни и не боится продемонстрировать свою фигуру без фотошопа, а также показать, как выглядит без косметики. Поскольку звезда много времени уделяет себе, она не комплексует быть перед камерами в простых нарядах и даже домашней одежде.

В этот раз немного уставшая Вера показала очередной стильный уличный лук после участия в одном проекте. Также звезда пожаловалась на нехватку времени, ведь не может быть в двух местах одновременно:

«Хочу себе вторую Веру! Вчера снималась в проекте, а мои подружки собрались вместе, я не успевала и поняла, что хочу находиться в двух местах одновременно... правда, как потом за поступки другой Веры отвечать 😂 Вы бы хотели себе двойника? 👯‍♀️».

Как и ожидалось, фанаты сразу ответили:

«Красивая💛 а так лучше даже; Девочка в черном!; Модель 😻♥️🔥; Хотела деток- блиязняшек., но не получилось; Я всегда об этом думаю! Либо двойника, либо 48 часов в сутках!; Богиня вселенной; Любим вас сильно, сильно 💛; Какие у Вас красивые волосы😍; Наша любимая, единственная и неповторимая блондиночка💥; И мне одну тоже, пжлста😍».

До этого в сети решили сравнить как изменилась Вера за последние два десятка лет. На странице zirkovyi_shlyah в соцсети Instagram опубликовали фотоколлаж, который состоит из двух снимков певицы – 2003 года и современного.

На архивном фото Вера Брежнева позирует перед камерой в соблазнительном наряде – на ней кратенькая юбка и узкий белый топик. На втором фото Вера позирует в еще более интересном образе – на ней черные латексные брюки и темная кофточка с пикантным разрезом в зоне декольте.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

Как сообщала Politeka, горячая Вера Брежнева в раскованной позе принялась рассуждать об отношениях: "Никто не учит...".

Также Politeka писала, нежная Вера Брежнева спустила рубашку с плеч, заманив в оковы страсти: "В этом сила…".