Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая уехала жить в Россию, вызвала переполох новым соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото, сделанных во время съемок ее нового клипа. Все наряды Брежневой, которые она использовала для клипа, были в белых тонах. Она позировала в соблазнительной юбке с разрезом и топе, в брючном костюме, в коротком платье и других костюмах. При этом выглядела блондинка просто сногшибательно.

Самый большой отклик получил кадр, на котором Вера позировала, подняв руки вверх. Соблазнительные изгибы тела 39-летней красотки просто сводили с ума, а плоский животик манил к себе.

«Ура! Я рада, что моя весенняя премьера вам понравилась! Как вы любите, немного backstage со съемок #тынеодин», - подписала фото звезда.

В комментариях блондинке оставили множество приятных слов и комплиментов.

«Идеальна в белом», «Красотка», «Невероятная красавица», «Юная дива», «Вааау, как красиво», «Просто великолепно. Вы идеальная, VERA», «Очаровательная девушка», «Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь)», «Кайф», «Превосходна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что длинноногая Брежнева в дерзком мини похвасталась новыми навыками, Галкин оценил: "Как у девчонки 18-летней!".

Как сообщала Politeka, Брежнева пошла на резкие перемены в имидже, такой звезду еще не видели: "Шальная императрица".

Также Politeka писала, что уставшая Брежнева в черном пальто показала себя настоящую без фотошопа: "А так лучше".