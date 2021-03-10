Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва викликала ажіотаж домашнім фото та раптовою заявою
Як передає Politeka.net, 39-річна співачка, дружина продюсера Костянтина Меладзе, опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала у вузькому коридорі в зухвалому вбранні.
Так, блондинка довела, що з роками стає все соковитіше. Вік анітрохи не відобразився ні на її обличчі, ні на стрункій фігурці. Брежнєва з розпущеним волоссям постала в кокетливій міні-сукні чорного кольору, з довгими розкльошеними рукавами та пояском-ланцюжком. На ногах у неї були високі чобітки на плоскій підошві.
Зірка поскаржилася на важкий графік, який, втім, приніс їй і деяку користь. Брежнєва навчилася ловити в житті ті короткі моменти щастя, які так часом важко помітити та запам'ятати. Про це артистка розповіла у підписі до кадру:
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"Графік наповнюється, швидкість збільшується, кількість сну зменшується... але за минулий рік я остаточно навчилася найголовнішому - насолоджуватися моментом. Не поспішати, не переживати, а смакувати його на повну. Кілька таких теплих моментів в цьому році у мене вже були в Санкт-Петербурзі.. 🤍
Наприклад, на фото - мій день народження, потім зустрічі з друзями, потім концерт..."
Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене. Одним з тих, хто оцінив фото Віри, був чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.
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"Віра, ноги🔥 🔥 🔥 ви як і раніше займаєтеся гумками?"
"Мрію так виглядати, як ви 😍"
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Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю:"різниці у віці не помітно".
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