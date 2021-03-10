"Мрію так виглядати, як ви"

Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва викликала ажіотаж домашнім фото та раптовою заявою

Як передає Politeka.net, 39-річна співачка, дружина продюсера Костянтина Меладзе, опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала у вузькому коридорі в зухвалому вбранні.

Так, блондинка довела, що з роками стає все соковитіше. Вік анітрохи не відобразився ні на її обличчі, ні на стрункій фігурці. Брежнєва з розпущеним волоссям постала в кокетливій міні-сукні чорного кольору, з довгими розкльошеними рукавами та пояском-ланцюжком. На ногах у неї були високі чобітки на плоскій підошві.

Зірка поскаржилася на важкий графік, який, втім, приніс їй і деяку користь. Брежнєва навчилася ловити в житті ті короткі моменти щастя, які так часом важко помітити та запам'ятати. Про це артистка розповіла у підписі до кадру:

"Графік наповнюється, швидкість збільшується, кількість сну зменшується... але за минулий рік я остаточно навчилася найголовнішому - насолоджуватися моментом. Не поспішати, не переживати, а смакувати його на повну. Кілька таких теплих моментів в цьому році у мене вже були в Санкт-Петербурзі.. 🤍

Наприклад, на фото - мій день народження, потім зустрічі з друзями, потім концерт..."

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене. Одним з тих, хто оцінив фото Віри, був чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.

"Виглядаєте на 20 років🔥"

"Ваша нова пісня "Ти не один" якраз просякнута теплом. Слухаєш її і відразу на душі легко, спокійно, приємно"

"Віра, фігура як у дівчини 18-річної!😃👍👏"

"виглядаєте вогонь. Не віриться, що вже майже 20 років на сцені❤️🔥"

"Віра, ноги🔥 🔥 🔥 ви як і раніше займаєтеся гумками?"

"Мрію так виглядати, як ви 😍"

"Хороша фігура для вашого віку"

Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю:"різниці у віці не помітно".

Також Politeka писала, що молодша дочка Брежнєвої затьмарила красуню-маму безбашенним танцем, співачка не стрималася: "я тебе...".