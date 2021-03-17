19-річний син співачки Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) Архип Глушко завів собі досвідчену дівчину
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram наречена і партнерка Архипа по танцях на пілоні Меліса Фокс опублікувала серію яскравих фото з хлопцем. Відомо, що дівчині 20 років і темпераментний Архип вже встиг зробити їй пропозицію.
На фото парочка виглядала не дуже гармонійно. Видно, що Меліса дівчина яскрава і досвідчена, а Архип все ще виглядає як підліток. Незважаючи на це, парочка змогла показати справжню пристрасть. Пишногруда Меліса позувала для фото в чорній сукні, зробивши акцент на декольте. Її рожеве кучеряве волосся закривало обличчя. Архип стояв ззаду, тісно притулившись до красуні.
"Абсолютно різні, але при цьому до неможливості близькі», - підписала фото дівчина.
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У коментарях їй залишили кілька компліментів.
"Скільки ти вже з рожевим волоссям ходиш? Тобі дуже пасує", "фото вогонь", «Класні», "солодка парочка", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що це не перші стосунки сина Наташі Корольової. До Меліси у нього була ще більш доросла дівчина Марія Слугіна, яка брала участь в шоу «Дом-2».
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