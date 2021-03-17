19-летний сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) Архип Глушко завел себе опытную девушку

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм невеста и партнерша Архипа по танцам на пилоне Мелиса Фокс опубликовала серию ярких фото с парнем. Известно, что девушке 20 лет и темпераментный Архип уже успел сделать ей предложение.

На фото парочка выглядела не очень гармонично. Видно, что Мелиса девушка яркая и опытная, а Архип все еще выглядит как подросток. Несмотря на это, парочка смогла показать настоящую страсть. Пышногрудая Мелиса позировала для фото в черном платье, сделав акцент на декольте. Ее розовые кучерявые волосы закрывали лицо. Архип стоял сзади, тесно прижавшись к красотке.

«Совершенно разные, но при этом до невозможности близкие», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили несколько комплиментов.

«Сколько ты уже с розовыми волосами ходишь? Тебе очень идет», «Фото огонь», «Классные», «Сладкая парочка», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что это не первые отношения сына Наташи Королевой. До Мелисы у него была еще более взрослая девушка Мария Слугина, которая участвовала в шоу «Дом-2».

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