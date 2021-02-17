18-річний син співачки Наташі Корольової і Сергія Глушка (Тарзана) похвалився новими досягненнями в танцях на пілоні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував ролик, на якому разом з епатажною довговолосою дівчиною запалив на пілоні. Парочка виконувала різноманітні трюки - як самостійні, так і парні. Поверх відео Архип наклав свою пісню про дельфіна і русалку. Варто відзначити, що дівчина, яка танцювала з хлопцем, виглядала досить дорослою і зухвалою.

"Вирішили покреативити під офігенний ремікс на пісню Дельфін і русалка!",- підписав ролик молодик.

У коментарях Архипу почали залишати підбадьорюючі повідомлення. Не обійшлося і без критики.

"Ну почалося... По татових стопах... Ще один стриптизер на підході", "Архипка здорово!!! Красиво!!! Молодець!", "А значить в цирку стриптизерами не називаєте, а ще й дітей туди ведете. А тут від заздрості пацана труїте", " це велика фізична праця! Молодці! Дуже красиво!", "Ви просто бомба пара", " Архип Ну вибачте мене але не потрібно вам йти в стриптиз. Вистачить одного", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Архип давно займається з пілоном, удосконалюючи свою фізичну форму і свої вміння.

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