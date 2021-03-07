18-річний син співачки Наташі Корольової і Сергія Глушка (Тарзана) поділився святковим відео перед 8 березня

Молодий артист, який починає свою пісенну кар'єру слідом за матір'ю, вирішив записати невелике відео перед восьмим березня і оригінально привітав прихильниць зі святом в Instagram. Молодий чоловік позував на вулиці з великим букетом квітів і весело посміхався.

«Напередодні 8 березня, вітаю всіх жінок і дівчат з вашим днем!!!🥳 Бажаю вам любові і турботи з боку ваших чоловіків😁! #8марта #женскийдень #свято #Березень #весна", - написав молодий чоловік під роликом.

У коментарях користувачі почали вгадувати, кому ж дістанеться такий гарний букет: думки розділилися і одні думали, що подарунок чекає маму – Наташу Королеву, інші – Архип привітає свою молоду наречену, а треті – молода людина несе букет бабусі.

"Мамі❤️; мамі); своїй матусі, нашій улюбленій співачці...😍 🤗 😉 ; Коханій матусі❤; своїй мамі❤️; своїй мамі красуні❤️; бабусі це; пора б і наречену порадувати; красунчик ❤ ️ мамі звичайно👍 💯; супер! ну кому, кому мамі👍 👏; спасибі!!❤ ️ ; Звичайно матусі своєї!; Звичайно ж улюбленої і неповторною своєї улюбленої матусі ! 👏 ❤ ; Матусі звичайно жовті тюльпани ❤️" »

Як стало відомо з сторіс Корольової, її 19-річний син Архип все ще живе в батьківському домі. Сімейство королевою і Тарзана живе в селищі Крекшино під Москвою. У будинку Архипу виділили ціле горище.

"Коли зможе заробити і утримувати, тоді буде, а поки гніздо на горищі в батьківському домі! Романтика!",- відповіла Королева на питання про житло для сина.

Варто відзначити, що горище в батьківському будинку Архип в даний момент ділить зі своєю дівчиною Мелісою. Саме вона допомагає хлопцеві освоїти танці на пілоні.

Нагадаємо, що Наташа Корольова несподівано заговорила про смерть і звернулася до сина Тарзана: "я стежу за тобою".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова покрутила стегнами в лосинах поруч з подружками: "поводиться, як...".

Також Politeka писала, що одкровення Наташі Корольової викликали скандал: "Оце видно, що наша україночка!".