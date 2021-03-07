18-летний сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) поделился праздничным видео перед 8 марта
Молодой артист, который начинает свою песенную карьеру вслед за матерью, решил записать небольшое видео перед восьмым марта и оригинально поздравил поклонниц с праздником в Инстаграм. Молодой человек позировал на улице с большим букетом цветов и весело улыбался.
«В предверии 8 марта, поздравляю всех женщин и девушек с вашим днём!!!🥳 Желаю вам любви и заботы со стороны ваших мужчин😁! #8марта #женскийдень #праздник #март #весна», - написал молодой человек под роликом.
В комментариях пользователи принялись угадывать, кому же достанется столь красивый букет: мнения разделились и одни думали, что подарок ждет маму – Наташу Королеву, другие – Архип поздравит свою молодую невесту, а третьи – молодой человек несет букет бабушке.
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«Маме❤️; Маме); Своей мамуле, нашей любимой певице...😍🤗😉; Любимой мамочке❤; Своей маме ❤️; Своей маме красавице❤️; бабушке это; надо радовать невесту; Красавчик❤️маме конечно👍💯; Супер! ну кому, кому Маме 👍👏; Спасибо!!❤️; Конечно мамочки своей!; Конечно же любимой и неповторимой своей любимой мамочке ! 👏❤; Мамочке конечно жёлтые тюльпаны ❤️».
Как стало известно из сторис Королевой, ее 19-летний сын Архип все еще живет в родительском доме. Семейство Королевой и Тарзана живет в поселке Крекшино под Москвой. В доме Архипу выделили целый чердак.
«Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме! Романтика!», - ответила Королева на вопросы о жилье для сына.
Стоит отметить, что чердак в родительском доме Архип в данный момент делит со своей девушкой Мелиссой. Именно она помогает парню освоить танцы на пилоне.
Напомним, что Наташа Королева неожиданно заговорила о смерти и обратилась к сыну Тарзана: "Я слежу за тобой".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева покрутила бедрами в лосинах рядом с подружками: "Ведет себя, как...".
Также Politeka писала, что откровения Наташи Королевой вызвали скандал: "Оце видно, що наша україночка!".