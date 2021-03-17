Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про успіх своєї подруги і поділилася радісними фото

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У ньому Могилевська емоційно привітала свою подругу, дизайнера і режисера Ольгу Навроцьку, з виходом її довгоочікуваної книги.

"Вітайте! У мого казкового Ельфа, у моєї улюбленої подружки Ольги вийшла дебютна книга! Я знаю, як давно ти хотіла видати її, як довго ти до цього йшла і у тебе вийшло ... вітаю тебе і бажаю, щоб її прочитав весь світ! Ти велика розумниця, твори далі", - написала зірка.

Вона також поділилася фотографіями з урочистості з нагоди виходу книги. На одному зі знімків співачка позує поруч з самою новоспеченою письменницею. Подружки-блондинки щасливо посміхаються, стоячи поруч.

"Спасибі улюблена моя подружка", - написала Навроцька в коментарях до посту.

Шанувальники Могилевської також відреагували на її новий пост.

"Талановита людина-талановита у всьому! Успішного шляху до сердець читачів. Оля талантище!", "Мої красуні", "ви такі класні! Вітаємо!", "Які ви красиві) вітаю", - пишуть люди в коментарях.

Зазначимо, що останнім часом Могилевській приписують роман з українським мільйонером Олегом Рижовим, з яким вона часто з'являється разом. Втім, судячи з фото, на цьому заході вона була без нього.

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