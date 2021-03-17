Дружина "холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун показала, як виглядала на початку вагітності без зайвих прикрас

25-річна модель, яка зараз чекає дитину від головного героя шоу «Холостяк-10», поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, дівчина вирішила розкрити подробиці про роботу моделлю, а заодно наочно продемонструвала, як виглядала на початку вагітності.

"У модельній роботі агенти часто просять надіслати селфі без макіяжу, фотошопу та інших фільтрів. Для того, щоб клієнт побачив реальну картинку. Ось це фото одне з них) і це якраз, в перший триместр моєї вагітності", - написала Хлистун.

На додаток вона поділилася тим самим Селфі. На ньому дівчина позує перед камерою в простій чорній майці і з розпущеним, неуложеним волоссям. Хлистун без сорому демонструє свою природну красуню без краплі макіяжу або додаткових фільтрів.

Передплатники моделі не могли пройти повз такого поста.

"Дуже красива і ця натуральність, а то зараз все з фільтрів не вилазять", "виглядаєш шикарніше, ніж я в 19 без вагітності", "дуже добре виглядаєш, таке враження, що 18 років", "і без мейк красуня», «як намальована лялечка", - пишуть люди.

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