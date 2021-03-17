Модель Дарья Хлистун, возлюбленная "Холостяка-10" Макса Михайлюка, разоткровенничалась, отвечая на вопросы публики
Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала и рассказала, как выглядела в прошлом - до встречи с Михайлюком и беременности.
Не сектер, что модельный бизнес требует от девушек экспериментов со своей внешностью. Даша не была исключением. Ей пришлось несколько раз кардинально менять цвет волос, а также увеличивать губы.
В частности, Хлистун показала себя 18-летнюю - в жгучей брюнетке с трудом узнается нынешняя Даша.
"На этом фото у меня черные, как смола, волосы. Мне здесь 18 лет. И это одни из первых моих тестовых съемок", - поделилась звезда.
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У девушки поинтересовались, как в итоге, она смогла вернуться к своему натуральному цвету - медовой шатенке. Модель призналась, что было сложно.
"В натуральный цвет я выходила только с помощью того, что я его отращивала, иначе никак. Потому что до этого мои волосы были просто уничтожены и, если бы я пыталась использовать какие-то смывки, я бы просто осталась лысой. Что касается черных волос - тогда меня перекрашивали. То есть я была черная и меня начали перекрашивать в блондинку - сожгли нафиг мои волосы, после чего опять перекрасили для показа и после этого я отращивала... Сделали максимально под натуральный цвет, поэтому когда мой отрастал, было не так сильно заметно", - поделилась красотка.
Кроме того, публику давно уже интересует вопрос, насчет ее пухлых губ.
"У тебя губы свои или колола?", - задали нескромный вопрос Даше.
"Давайте, пожалуйста, раз и навсегда закроем тему с моими губами сейчас, - "отрезала" модель. - Это фильтры прибавляют им еще объем, плюс ко всему беременность. Колола я своим губы в 17-м году перед Victoria's Secret Casting. Больше - нет".
Напомним, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".
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