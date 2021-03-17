Жена «холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун показала, как выглядела в начале беременности без лишних прикрас

25-летняя модель, которая сейчас ждет ребенка от главного героя шоу «Холостяк-10», поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, девушка решила раскрыть подробности о работе моделью, а заодно наглядно продемонстрировала, как выглядела в начале беременности.

«В модельной работе агенты часто просят прислать селфи без макияжа, фотошопа и прочих фильтров. Для того, чтоб клиент увидел реальную картинку. Вот это фото одно из них) и это как раз, в первый триместр моей беременности», - написала Хлистун.

В дополнение она поделилась тем самым селфи. На нем девушка позирует перед камерой в простой черной майке и с распущенными, неуложенными волосами. Хлистун без стеснения демонстрирует свою природную красотку без капли макияжа или дополнительных фильтров.

Подписчики модели не могли пройти мимо такого поста.

«Очень красивая и эта натуральность, а то сейчас все с фильтров не вылазят», «Выглядишь шикарнее, чем я в 19 без беременности», «Очень хорошо выглядишь, такое впечатление, что 18 лет», «И без мейка красотка», «Как нарисованная куколка», - пишут люди.

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